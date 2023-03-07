Юрист Семеновский: блогера Чекалину за неуплату налогов могут посадить на срок до трёх лет

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Юрист, политолог, кандидат юридических наук, преподаватель юридического факультета Финансового Университета При Правительстве РФ Игорь Семеновский в разговоре с Pravda.Ru оценил сообщение о том, что в отношении блогера Валерии Чекалиной и ее супруга Артёма Чекалина следственным комитетом РФ заведено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму 300 миллионов.

Юрист считает, что блогер и её супруг могут избежать привлечения к уголовной ответственности, просто уплатив требуемую сумму неуплаченных налогов в государственный бюджет. Такое может быть, если преступление по неуплате налогов совершается впервые.

Однако если речь идёт о неуплате налогов на сумму более 45 миллионов рублей, согласно закону происходит непосредственное привлечение к уголовной ответственности.

"В принципе, грозит лишение свободы на срок до двух лет для тех, кто такое преступление совершил. И на срок до трёх лет, если в особо крупном размере у нас это деяние совершено. Поэтому дело будет расследоваться. Как правило, налоговые дела в таком масштабе не сильно затягиваются, то есть, можно сказать, что в течение года может быть вынесен вердикт суда", — сказал Семеновский.

Конфискация имущества блогеру не грозит, уверен эксперт. Юрист отметил, что здесь будет именно привлечение по санкциям, по уголовно-правовой статье. Конфискация вообще не применяется к налоговым преступлениям в Российской Федерации, уточнил он.

Ранее стало известно, что по отношению к блогеру Валерии Чекалиной было возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на сумму 300 миллионов рублей по причине применению ею упрощённой схему налогообложения вместо общей, соразмерной её доходам.

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