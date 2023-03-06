В одном из городов Карелии средняя зарплата увеличилась до 85 тысяч рублей

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно официальным данным властей Карелии, средняя заработная плата в одном из городов Республики — Костомукше — перевалила за отметку в 85 тысяч рублей.

Как уточняет karelinform.ru, в Костомукшском городском округе в 2022 году был зафиксирован резкий рост средней заработной платы, которая увеличилась с 71,2 тысячи рублей в 2021 году до 85,6 тысячи рублей в 2022 году.

Следствием увеличившейся зарплаты стали возросшие налоговые и прочие поступления в местный бюджет, которые в 2021 году были равны 488 миллионам рублей, а в 2022 году выросли до 554 миллионов.

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