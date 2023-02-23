Reuters: СВО на Украине может забрать "кусок" ВВП у ФРГ к концу 2023 года

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

На фоне российской спецоперации на Украине Германия рискует потерять в прибыли от внутреннего валового продукта. По мнению аналитиков, процент ущерба для ВВП может составить около четырёх к концу 2023 года.

Согласно подсчётам, сумма ущерба от украинского конфликта составит около 160 миллиардов евро.

"Украинский конфликт в течение данного года будет стоить ФРГ 160 миллиардов евро. Можно сказать, что данная цифра составляет четыре процента от ВВП страны", — передаёт Reuters со ссылкой на главу торгово-промышленной палаты ФРГ Петра Адриана.

Как подчеркнули авторы, для ВВП страны это станут колоссальные потери на фоне скачков инфляции и повышения цен.

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