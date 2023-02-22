Табачный концерн Philip Morris International (PMI) не может найти покупателя на свой российский бизнес. И руководство концерна вообще сомневается, что это вообще возможно. Всё дело в том, что российские власти могут диктовать все условия потенциальной сделки.
В концерне сообщили, что вели переговоры по меньше мере с тремя "серьёзными" покупателями. Но все эти переговоры зашли в тупик.
Дело в том, что сейчас российские власти могут диктовать все условия потенциальной сделки: её сумму, доступ к денежным средствам, будущую дивидендную политику нового владельца и другое.
А потому, заявил изданию Financial Times исполнительный директор PMI Яцек Ольчак, сейчас нет ни покупателя, который мог бы совершить сделку, ни надежды его найти.
"Я не могу просто потерять терпение и оставить всё. Это не мои деньги, это деньги акционеров, я управляю ими для них", — заявил Ольчак. Так он ответил на критику в связи с тем, что концерн не уходит из России, цитирует материал британского издания агентство "Интерфакс".
В России концерн владеет табачной фабрикой в Ленинградской области, а также компанией "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг", которая через филиальную сеть более чем в ста российских городах занимается дистрибуцией сигарет. В нашей стране PMI работает с 1992 года.
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