Индийский министр уязвил Berliner Zeitung реакцией на вопрос о России

2:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр нефти и газа Индии Шри Хардип Сингх Пур так отреагировал на вопрос о России, что побудил издание Berliner Zeitung рассказать об этом в отдельном материале.

Министр, рассказывая западным СМИ о состоянии дел в подведомственной ему отрасли, сообщил, что она находится на подъёме. Как отмечает Berliner Zeitung, Шри Хардип Сингх Пур явно пребывал в приподнятом настроении. А когда ему задали вопрос о России, он не смог сдержать улыбки.

"Пури улыбнулся, когда его спросили о будущем. Интервьюер хотел знать, перерабатывается ли российская нефть, поступающая в Индию в топливо, и отправляется ли она в EC и США?" — говорится в материале немецкого издания (перевод "ПолитРоссия").

Министр не стал давать прямого ответа на вопрос о России. Он сообщил, что у него нет на этот счёт информации, поскольку бизнес ведётся компаниями, успех которых зависит от ситуации на рынке.

В Berliner Zeitung такую реакцию сочли насмешкой над Германией, которая испытывает сложности из-за эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов. "Индийцы смеются над Германией?" — такой вопрос задаётся в материале издания.

Министр нефти и газа Индии отметил, что рынок формируется интересами, в нём нет места альтруизму. Хардип Сингх Пур дал понять, что Индия не думает об изменении своей стратегии, цены на поставляемое ею топливо будут определяться спросом и предложением, а не политическими декларациями.

Стоит заметить, что индийские нефтеперерабатывающие заводы сейчас поставляют нефтепродукты не только в страны Европы, но и в США. Причем бензин и дизель в значительной степени являются продуктами переработки российской нефти. За прошедший год поставки нефти из РФ в Индию возросли до четверти всего импортируемого этой страной объёма этого вида энергоресурсов.

Конечно, для Индии это выгодно. И официальные лица этого государства неоднократно давали понять, что будут руководствоваться этим при определении дальнейших шагов.

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