Welt*: экономика России прекрасно справилась с западными санкциями

Санкциям против России не удалось сломать её экономику, хоть западные аналитики в один голос предсказывали обратное. Об этом сообщает публицист Эдвард Штайнер в материале для издания Welt*.

Причинами такой экономической стойкости России, по мнению журналиста, являются богатые ресурсы, которые дали стране возможность увеличить экспорт сырья.

Также обозреватель отметил обдуманные шаги, предпринятые в этой ситуации Центробанком.

"С начала спецоперации Россия отлично заработала на экспорте, а слаженная работа руководства смогла добиться укрепления рубля", — пишет автор.

Невзирая на санкции, РФ продолжает в большом количестве импортировать огромное количество товаров разных видов. Штайнер уточнил, что суммарно Россия за 2022 год импортировала товаров и услуг на неслыханную сумму — 346 миллиардов долларов.

Помимо этого, ряд стран, среди которых Китай, Индия, Турция, — продолжают активное взаимодействие с Россией, несмотря на то, что на них постоянно давят ЕС и США, добавил обозреватель.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt*.

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