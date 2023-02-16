Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог: присоединение Абхазии и Южной Осетии к России невозможно
Роспотребнадзор: на данный момент зарегистрировано девять летальных исходов вируса Марбург
Дмитрий Рогозин: Спецоперация ВС РФ на Украине изменила подходы к ведению современной войны
CNN: самая сложная задача Запада — дать Путину понимание, что он проиграл
Замминистра обороны США Кэтлин Хикс: Пентагон готовит план по Тайваню с учётом конфликта на Украине
Губернатор Омска не ожидал от Барбары Брыльски таких резких выпадов в сторону города
Foreign Policy: четыре пророчества Путина об украинском конфликте сбылись
РИА Новости: идеи чиновников Украины доведут Европу до самоликвидации
Нарколог Курчицкий: одна из основных патологий при курении вейпов — облитерирующий бронхит

Володин предложил взыскать ущерб за инцидент с "Северными потоками" с зарубежных компаний

Экономика

Председатель Госдумы Вячеслав Володин полагает, что необходимо подсчитать ущерб, который был понесён Российской Федерацией в результате инцидента с "Северными потоками". И в случае принятия соответствующего решения взыскать этот ущерб со средств зарубежных компаний, которые находятся в России.

Володин предложил взыскать ущерб за инцидент с "Северными потоками" с зарубежных компаний

"Давайте, возьмём, посчитаем какой ущерб, его с вами обсудим, предъявим, потому что кто-то если думает (что) невозможно взыскать — это не так", — сказал Володин на заседании Госдумы в четверг.

По его словам, "когда сейчас за рубежом считают наши денежки, в надежде взять их и использовать по своему назначению, у нас находятся средства других стран, зарубежных компаний, акционеров, в больших объёмах".

Он подчеркнул, что как только российские средства будут каким-либо образом изъяты за рубежом, то и ресурсы иностранных компаний Россия может оставить у себя "на основе зеркальности".

"Но давайте посчитаем, какой ущерб понесла наша компания — "Газпром". Какой ущерб понесла природа, ей какой ущерб нанесён. Если европейские страны собираются прощать это всё Байдену, пускай сами между собой разбираются, мы-то не собираемся", — сказал председатель Госдумы.

Он также обратился к комитетам Госдумы по энергетике, природным ресурсам активнее включиться в процесс оценки ущерба от повреждения "Северных потоков" и предлагать варианты его возмещения.

Напомним, в Евросоюзе сейчас ведутся дискуссии о том, каким образом можно было бы направить замороженные российские активы на "восстановление Украины". А это, по оценкам еврочиновников, порядка 300 миллиардов евро активов Центробанка РФ и 19 миллиардов евро частных активов. Впрочем, в Брюсселе признают, что не знают точно, где находится большая часть этих активов.

При этом еврочиновники склоняются к тому, чтобы не конфисковывать эти активы, а инвестировать их — и уже прибыль от инвестиций передавать Украине. А основную часть замороженных активов в дальнейшем вернуть России, после изменения ситуации.

Что касается "Северных потоков", то в начале февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой сообщил, что взрывы газопроводов были произведены по указанию президента США Джо Байдена. Американцам в этом помогали норвежцы.

В Вашингтоне причастность к инциденту отрицают. А в Германии, Швеции и Дании заявляют, что в расследовании нет данных, которые указывали бы на причастность к произошедшему какой-либо стороны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
ВСУ расстреляли врачей под Угледаром — Гагин

Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.

Гагин: украинские войска расстреляли врачей под Угледаром
РИА Новости: Запад предложил ВСУ оружие, которое изменит правила боя в зоне СВО на Украине
Стало известно, какое предложение Запада Киеву изменит всё на поле боя
Подлёт российских БПЛА привёл к вскрытию западной линии ПВО
Корабли ЧФ РФ нанесли необычный ракетный удар по Украине
Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев Нацисты собирают предателей в кучку: на Украине создан "Легион Свободной России" Ольга Лебедева Рожденные 16 февраля Водолеи отличаются широтой души Соломон Соловьев
"Уволили из театра накануне торжества": Домогаров раскритиковал руководство театра Моссовета
Российские бойцы захватили польский танк ВСУ
Потери ВСУ бешеные: в Марьинке обнаружена братская могила боевиков
Потери ВСУ бешеные: в Марьинке обнаружена братская могила боевиков
Последние материалы
Роспотребнадзор: на данный момент зарегистрировано девять летальных исходов вируса Марбург
Дмитрий Рогозин: Спецоперация ВС РФ на Украине изменила подходы к ведению современной войны
CNN: самая сложная задача Запада — дать Путину понимание, что он проиграл
Замминистра обороны США Кэтлин Хикс: Пентагон готовит план по Тайваню с учётом конфликта на Украине
Губернатор Омска не ожидал от Барбары Брыльски таких резких выпадов в сторону города
Володин предложил взыскать ущерб за инцидент с "Северными потоками" с зарубежных компаний
Foreign Policy: четыре пророчества Путина об украинском конфликте сбылись
РИА Новости: идеи чиновников Украины доведут Европу до самоликвидации
Нарколог Курчицкий: одна из основных патологий при курении вейпов — облитерирующий бронхит
Безпалько: ВСУ использовали "грязную бомбу" и химоружие в ходе конфликта на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников