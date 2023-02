Володин предложил взыскать ущерб за инцидент с "Северными потоками" с зарубежных компаний

Your browser does not support the audio element.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин полагает, что необходимо подсчитать ущерб, который был понесён Российской Федерацией в результате инцидента с "Северными потоками". И в случае принятия соответствующего решения взыскать этот ущерб со средств зарубежных компаний, которые находятся в России.

"Давайте, возьмём, посчитаем какой ущерб, его с вами обсудим, предъявим, потому что кто-то если думает (что) невозможно взыскать — это не так", — сказал Володин на заседании Госдумы в четверг.

По его словам, "когда сейчас за рубежом считают наши денежки, в надежде взять их и использовать по своему назначению, у нас находятся средства других стран, зарубежных компаний, акционеров, в больших объёмах".

Он подчеркнул, что как только российские средства будут каким-либо образом изъяты за рубежом, то и ресурсы иностранных компаний Россия может оставить у себя "на основе зеркальности".

"Но давайте посчитаем, какой ущерб понесла наша компания — "Газпром". Какой ущерб понесла природа, ей какой ущерб нанесён. Если европейские страны собираются прощать это всё Байдену, пускай сами между собой разбираются, мы-то не собираемся", — сказал председатель Госдумы.

Он также обратился к комитетам Госдумы по энергетике, природным ресурсам активнее включиться в процесс оценки ущерба от повреждения "Северных потоков" и предлагать варианты его возмещения.

Напомним, в Евросоюзе сейчас ведутся дискуссии о том, каким образом можно было бы направить замороженные российские активы на "восстановление Украины". А это, по оценкам еврочиновников, порядка 300 миллиардов евро активов Центробанка РФ и 19 миллиардов евро частных активов. Впрочем, в Брюсселе признают, что не знают точно, где находится большая часть этих активов.

При этом еврочиновники склоняются к тому, чтобы не конфисковывать эти активы, а инвестировать их — и уже прибыль от инвестиций передавать Украине. А основную часть замороженных активов в дальнейшем вернуть России, после изменения ситуации.

Что касается "Северных потоков", то в начале февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой сообщил, что взрывы газопроводов были произведены по указанию президента США Джо Байдена. Американцам в этом помогали норвежцы.

В Вашингтоне причастность к инциденту отрицают. А в Германии, Швеции и Дании заявляют, что в расследовании нет данных, которые указывали бы на причастность к произошедшему какой-либо стороны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.