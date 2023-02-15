Сеймур Херш: диверсиями на "Северных потоках" Байден указал Европе на её второсортность

Президент США Джо Байден диверсиями на "Северных потоках" указал Европе на зависимость от Соединённых Штатов и её второсортность. Однако такая позиция может привести к расколу в Североатлантическом альянсе, считает американский журналист Сеймур Херш.

"Сделав это, он показал странам Европы, что они принадлежат ко второму классу. Думаю, последствия для Европы будут катастрофическими. Это подчеркнуло, что они зависят от США полностью. Я думаю, это негативно повлияет на НАТО, которую я всегда считал совершенно бесполезной", — цитирует ТАСС интервью Херша порталу democracynow. org.

По мнению лауреата Пулитцеровской премии, для самих США долгосрочные последствия тоже могут быть очень серьёзными, потому Джо Байден и скрывал эту историю с "Северными потоками".

"Потенциально некоторые страны могут выйти из НАТО. Но для него более важно продолжать войну, которую он не может выиграть", — отметил Херш.

В начале февраля Сеймур Херш опубликовал статью, в которой со ссылкой на источник сообщил, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений "Балтопс" водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

По данным Херша, решение об операции принял Джо Байден после девяти месяцев обсуждения в администрации.

В Белом доме какую-либо причастность США к диверсиям на "Северных потоках" категорически опровергли. Хотя этого и следовало ожидать. Как и того, что ведущие американские издания материал Херша проигнорировали.

Расследование происшествия ведут Германия, Швеция и Дания. Однако официальные представители этих стран заявляли, что следствие не располагает данными, которые указывали бы на причастность какой-либо стороны к произошедшему.

Сам же Сеймур Херш пообещал опубликовать продолжение этой истории, пообещав новые данные.