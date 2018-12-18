Россия оказалась на 59-й позиции по индексу благополучия

Россию поместили на 59-е место среди 152 государств мира в индексе благополучия SEDA (Sustainable Economic Development Assessment). Этот показатель представляет собой оценку устойчивого экономического развития.
В этом году наша страна расположилась между Аргентиной и Грузией и потеряла по сравнению с 2009-м годом две позиции, сообщает moneytimes.ru.
Но несмотря на это РФ демонстрирует более высокие результаты, чем средние по миру. Также она обгоняет по большинству параметров страны БРИКС. При этом доходы государства не оказывают такого значительного влияния на благополучие населения.
Первые строчки рейтинга заняли Норвегия, Швейцария, Исландия, Люксембург и Дания. В десятке лучших единственным не европейским государством стал Сингапур. Страны Европы, как и ранее, являются лидерами в рейтинге SEDA. Аналитики считают, что это обусловлено высоким уровнем доходов граждан этих стран, а также целенаправленной поддержкой социальной сферы и госуправления.
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