CSM: Россия успешно обыгрывает Запад в санкционной игре

Россия ведёт вполне эффективную экономическую политику в условиях жёстких западных санкций, отмечает американское издание The Cristian Science Monitor (CSM).

В материале отмечается, что в большей степени тяжело ушедшим из России компаниям, поскольку вовсю налаживается параллельный импорт.

При этом, несмотря на то, что он не является решением в долгосрочной перспективе, эта мера вполне успешно разрушила планы США и Европы отрезать страну от остального мира — айфоны всё так же легко найти, а иностранные фильмы всё еще можно посмотреть на большом экране, цитирует РИА "Новости" материал американского издания.

В котором также отмечается, что российский рынок стоит любого риска, чтобы вернуться обратно. Кроме того, некоторые бренды и не уходили, а только сделали вид.

Также в материале подчёркивается, что относительно стабильная финансовая ситуация в России стала заслугой долгосрочного экономического планирования, которое велось с 2014 года, а также развития импортозамещения.

Напомним, ранее в западной прессе появилась информация о том, что по состоянию на ноябрь 2022 года хотя бы одну свою дочернюю компанию в России продали только 8,5% или менее одной из десяти западных компаний (из стран ЕС и Группы семи).

Год назад в России работали 2405 дочерних отделений западных компаний из стран ЕС и "Большой семёрки". Такими отделениями обзавелись 1404 компаний из стран Евросоюза и G7, говорилось в исследовании, проведённом Университетом г. Санкт-Галлен и швейцарской бизнес-школой из Лозанны IMD.

"Эти результаты удивительны. Они показывают, что бизнес очень успешно сопротивляется давлению со стороны правительств, СМИ и неправительственных организаций, игнорируя их требование уйти из России", — сказал один из авторов исследования Саймон Эвенетт.

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