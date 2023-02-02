Times: немецкие следователи не исключили, что за диверсиями на "Северных потоках" стоит западное государство

Немецкие следователи, которые изучают инциденты на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", не исключают, что за ними может стоить западное государство. Правда, не говорят, какое именно и одно ли.

"Немецкие следователи, как предполагается, мало продвинулись, а официальным лицам ещё` только предстоит обнаружить убедительные доказательства. Однако Times полагает, что они остаются открыты для теорий о том, что западное государство произвело взрывы с целью обвинить в этом Россию", — цитирует РИА "Новости" материал британского издания The Times.

Бывший советник госдепа США по вопросам энергетики в беседе с изданием заметил — он не удивлён тем обстоятельством, что процесс обнаружения улик по делу о терактах на трубопроводах ещё не завершен. По его словам, расследования под водой всегда занимают немало времени, в таком деле можно никогда не найти неопровержимых доказательств.

Любопытно, однако, как оборачивается дело — "никогда не найти". Отметим, в западной прессе ранее появлялись материалы, в которых говорилось о сомнениях высокопоставленных чиновников европейских государств в том, что к диверсиям на "Северных потоках" каким-либо образом причастна Россия.

А канцлер Германии Олаф Шольц в одном из недавних интервью отметил, что не располагает данным о причастности какой-либо стороны к инцидентам.

Напомним, недавно выступая перед конгрессменами и обращаясь к сенатору Тому Крузу, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о своей лично радости и радости всей нынешней американской администрации тому, что газопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" превратились в "груду металла на дне моря".

То есть американские официальные лица не считают нужным каким-либо образом маскировать злорадоство по поводу диверсий на газопроводах. Но в связи с этим возникает вопрос, а в самом ли деле у следователей в Германии, Дании и Швеции нет никакой информации о причастных к произошедшему.

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