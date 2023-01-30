Sohu: Шольц должен задать себе пару вопросов после слов Нуланд о "Северных потоках"

После заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о "Северных потоках" канцлер Германии Олаф Шольц должен бы задать себе пару вопросов, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

На прошлой неделе, выступая перед конгрессменами и обращаясь к сенатору Тому Крузу, Виктория Нуланд заявила, что она лично и вся нынешняя американская администрация очень рады тому, что газопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" превратились в "груду металла на дне моря".

Авторы материала, опубликованного в Sohu, напоминают, что Нуланд всего была настроена крайне антироссийски, никогда не скрывала своего негативного отношения к России.

"Оглядываясь назад на серию выступлений Нуланд, вы можете увидеть, насколько страстно она настроена против России. По этой причине она без колебаний участвовала в свержении режима на Украине и антироссийских провокациях в ходе госпереворота", — отмечается в материале (речь о событиях 2014 года — Прим. ред.).

По мнению авторов, для России не должно быть ничего удивительного в заявлении Нуланд о газопроводах. В России никто не удивился очередному выпаду замгоссекретаря США, а вот в Германии кое-кто должен задуматься над её словами, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

И этот "кто-то" — канцлер Германии Олаф Шольц. По мнению авторов материала, он должен задаться двумя вопросами.

Во-первых, кому выгоден выход из строя газопроводов? Во-вторых, являются ли США истинными друзьями и партнёрами Германии?

Впрочем, отмечается в материале, Германия, как и другие страны Евросоюза, настолько увязли в антироссийском болоте, что выбраться из этой трясины едва ли удастся, отмечается в материале.

А стало быть, сложно ожидать, что Шольц действительно будет задавать себе какие-то вопросы относительно "Северных потоков" и того, что с ними произошло.

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