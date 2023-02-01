Как это понимать: Казахстан планирует закрыть торгпредство в России

Власти Казахстана намерены закрыть торговое представительство в России. Об этом говорится в проекте постановления правительства республики, размещенном в среду на сайте "Открытые нормативно-правовые акты".

"Правительство Республики Казахстан постановляет: ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", — следует из документа, публичное обсуждение которого продлится до 15 февраля.

Министерству торговли и интеграции Казахстана совместного с комитетом государственного имущества и приватизации Минфина поручено в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

Стоит заметить, ранее высокопоставленные казахстанские чиновники неоднократно заявляли, что Казахстан не будет способствовать обходу антироссийских санкций.

С другой стороны, в Астане подчёркивают, что Россия является для Казахстана важнейшим экономическим партнёром. И не в интересах Казахстана наносить ущерб этим отношениям между двумя странами.

Что же касается нынешнего постановления, то высказывается мнение о действиях в рамках проводимых в Казахстане реформ. И торгпредство рассматривается как устаревшая структура, не отвечающая более современным реалиям. Тем более, что Россия и Казахстан вполне эффективно взаимодействуют в рамках Евразийского экономического союза.

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