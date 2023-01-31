Экс-сотрудник Белого дома Робертс: США ждёт катастрофа из-за отказа стран от нефтедоллара

Саудовская Аравия и другие страны начали отказываться от нефтедоллара. Из-за этого США столкнутся с катастрофическими последствиями, считает экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

По его мнению, доллар перестаёт быть сильной валютой из-за неверной финансовой политики американских властей, которая предусматривает заморозку активов и утверждение ограничительных мер.

"Конец нефтедоллара негативно повлияет на стоимость доллара, инфляцию и процентные ставки в Соединённых Штатах", — пояснил политик в статье на личном сайте.

Робертс добавил, что многие государства стремятся использовать нацвалюты для торговых операций во избежание зависимости от США. Как подчеркнул экс-сотрудник Белого дома, всё это приведёт к катастрофе в финансовой сфере. Он призвал руководителей американских банков приготовиться к усугублению кризиса.