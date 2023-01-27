США отказывают полякам и прибалтам в пересмотре "потолка" цен на российскую нефть

США и ряд других государств считают, что "потолок" цен на российскую нефть должен быть сохранён на уровне 60 долларов за баррель. При этом Польша, Литва и Эстония выступают за его снижение до 40-50 долларов.

"США и союзные страны хотят подождать до марта, чтобы провести пересмотр потолка цен на сырую нефть, и пока сохранить лимит на уровне 60 долларов, поскольку, по их словам, новый механизм уже работает на ограничение цен. Однако коалиция во главе с Эстонией, Литвой и Польшей настаивает на снижении предела цен на сырую нефть, который они считают слишком высоким по сравнению с текущими рыночными ценами… Они настаивают на снижении лимита до уровня где-то между 40 и 50 долларов", — говорится в сообщении агентства Bloomberg, которое цитирует "Прайм".

Напомним, в начале декабря прошлого года Евросоюз принял решение об ограничении цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Это решение сразу же поддержали США (которые и были главным лоббистом этой идеи), Австралия, Канада, Великобритания, Япония.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ о запрете поставок российской нефти компаниям и частным лицам, которые поддержали "потолок" цен. Запрет вступит в силу с 1 февраля.

А с 5 февраля вступает в силу эмбарго Евросоюза на поставки российских нефтепродуктов. В связи с чем многие аналитики задаются вопросом, как государства ЕС собираются компенсировать выпадающие объёмы.

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