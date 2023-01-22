Минфин США посетовал на сложности ввода потолка цен на нефтепродукты из РФ

Установить потолок цен на нефтепродукты из России оказалось гораздо сложнее, чем лимитировать стоимость чёрного золота, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

По её словам, инициаторы не ожидали, что ввести лимит цен на нефтепродукты РФ окажется непростой задачей.

"Это сложнее, но мы упорно работаем над тем, чтобы понять, как достичь тех же целей… Знаете, всегда есть вероятность того, что всё пойдёт не по плану, но мы тщательно изучили эти рынки и считаем, что мы выйдем с набором ограничений, с которыми сможем достичь того же, чего мы достигли с нефтью", — заявила Йеллен на брифинге.

Она подчеркнула, что на фоне лимитирования цен, необходимо обеспечить поставки российского дизеля на мировой рынок. Как подчеркнула министр, есть вероятность, что некоторые механизмы необходимо будет пересмотреть.

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