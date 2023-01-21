Коллективный Запад заявил о пересмотре потолка цен на российскую нефть

Представители "коалиции стран", которые участвовали в обсуждении потолка цен на российскую нефть во главе с США, согласны пересмотреть лимит стоимости на топливо из России, сообщили в американском Минфине.

Согласно информации, пересмотр действующего ценового лимита на нефть из России намерены провести в марте.

"Потолок цен на российскую сырую нефть к настоящему моменту выполняет двойную цель коалиции, которая заключается в том, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и стабилизировать глобальные энергетические поставки, — говорится в сообщении Минфина США. — При условии, что потолок цен продолжит выполнять двойную цель коалиции, заместители министров согласились произвести пересмотр уровня потолка цен на сырую нефть в марте".

Так, коалиция намерена учесть текущее состояние нефтяного рынка, потребность в сырье и то, как будут действовать запредельные цены на чёрное золото в странах Европы. Будет потолок цен на российское топливо повышен или понижен, в Минфине США не уточнили.

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