Экономист рассказал об "обходном манёвре" России по продаже нефти западным странам

Экономист Александр Дудчак объяснил, почему России выгодно продавать нефть Индии в условиях антироссийских санкций. Он считает, что Европа вредит сама себе.

Дудчак уверен, что Европа, введя эмбарго на российскую нефть, навредила сама себе. Россия, по его мнению, сделала обходной манёвр.

Издание Bloomberg сообщило, что главным покупателем российской нефти со скидкой стала Индия, которая намерена перерабатывать сырьё, чтобы продавать его западным странам.

Экономист уверен, что антироссийские санкции вынуждают Европу покупать российские нефтепродукты через посредника.

"Конечно, идеальный вариант — это переработка и экспорт уже готовых нефтепродуктов (топлива, масел и всего прочего), но над этим в России тоже работают. Есть новое производство, так что одно другому не мешает, а решать задачи можно параллельно", — цитирует слова Дудчака iReactor.

Он отметил, что существуют и другие рынка сбыта российской нефти.

"Как это ни парадоксально, на 2023 год есть заказы и от Чехии, и от Венгрии, и от Польши. Другой вопрос: а стоит ли нам им продавать?" — задался вопросом экономист.

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