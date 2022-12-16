Эксперт: с антироссийскими санкциями уже мало кто понимает, что делать

СМИ сообщили, что Венгрия заблокировала российские активы на 870 миллионов евро.

А о том, значительные ли это суммы и как всё это скажется на экономике страны, в беседе с Pravda.Ru рассказал профессор, доктор экономических наук, председатель совета Общероссийской общественной организации потребителей "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг (ФинПотребСоюз) Игорь Костиков.

"На самом деле, это на экономике никак не скажется. Сумма незначительная. Это может сказаться только на предприятиях, чьи активы были заморожены. Если это российские компании, то у них могли заморозить эти активы в связи с санкциями ЕС. А что касается макроэкономической ситуации, то эта сумма незначительная, поскольку у России на сегодняшний день заморожена существенно большая сумма активов. Поэтому в этом смысле не отразится", — отметил эксперт.

По его словам, пока Россия на это никак не может повлиять. Пока есть санкции, пока нет понимания, как с этими санкциями дальше будет происходить, повлиять РФ не может никак, подытожил Костиков.

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