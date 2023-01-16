Money: Европа 5 февраля столкнётся с новой проблемой из-за России

Европа уже в скором времени столкнётся с новой проблемой из-за России. В материале издания Money даже называется конкретная дата — 5 февраля.

В Евросоюзе сейчас переводят дух после снижения цен на природный газ. Но 5 февраля вступит в силу эмбарго, который ввели страны ЕС на поставки российских нефтепродуктов. В том числе и столь востребованного в европейских странах дизельного топлива.

"Откуда ЕС возьмет недостающее топливо? На горизонте собираются новые проблемы и потрясения в энергетическом секторе", — говорится в материале Money (перевод "ПолитРоссия").

Хотя о грядущем эмбарго известно уже давно, не очень понятно, каким образом Евросоюз будет компенсировать недостаток дизельного топлива. В прошлом году страны ЕС импортировали из России порядка 220 млн баррелей дизеля. И данный вид топлива жизненно важен для экономики региона.

"Замена такого количества российского топлива, которое составляет примерно 14000 олимпийских плавательных бассейнов, заполненных дизелем, является серьёзной проблемой", — отмечается в материале Money.

Есть вариант, что будут увеличены поставки с нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Китае. Они получают нефть из России по выгодным ценам и хорошо зарабатывают на продаже нефтепродуктов в ту же Европу.

Однако существуют опасения, что Россия может сократить производство нефтепродуктов, дизеля в частности. А это может привести к дефициту топлива во всём мире, в результате чего цены только вырастут.

А тем более, многие эксперты прогнозируют, что мировой экономике более не грозит рецессия. А следовательно, спрос на энергоносители значительно увеличится. И в результате Евросоюзу станет ещё сложнее найти замену российским нефтепродуктам.

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