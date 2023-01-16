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Sohu: злорадство Европы над Россией из-за тёплой зимы может обернуться эпичным фиаско

Экономика

Россия может наказать Евросоюз за преждевременную радость, которая вызвана необычайно тёплой погодой и подешевевшим газом, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Sohu: злорадство Европы над Россией из-за тёплой зимы может обернуться эпичным фиаско

Страны Евросоюза в минувшем году резко сократили закупки энергоресурсов в России. Из-за этого Европе прогнозировали непростую зиму. Дабы избежать самого негативного развития событий, европейские компании скупали газ по самым высоким ценам, дабы заполнить газовые хранилища.

Однако зима в Европе в этом году тёплая. Что, разумеется, сказалось и на темпах отбора газа из хранилищ, и на оптовых ценах на энергоресурсы, которые стали падать. Так что в Европе готовятся отпраздновать победу над РФ, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Только вот эта радость может оказаться преждевременной, считают китайские эксперты.

Они отмечают, первоначальные прогнозы, что Евросоюз не выдержит энергетического противостояния с Россией, не исключали относительно простого для Европы нынешнего отопительного сезона.

Но это не означает, что в дальнейшем у Европы не будет проблем. Зависимость от поставок российского газа никуда не делать, а новых поставщиков топлива у Европы не появилось и в будущем их также не ожидается.

"Даже если Европа благополучно переживёт эту зиму, как она переживёт следующую?" — задаются вопросом китайские аналитики.

Европейская экономика не сможет долго жить в условиях жесточайшей экономии энергии. Ей необходимы стабильный поставки дешёвых энергоносителей и обеспечить их может лишь Россия. В материале отмечается, что энергетическое противостояние между Россией и Западом не завершено, а только начинается.

И для Европы было бы разумно постараться восстановить отношения с Россией как можно быстрее, поскольку следующая зима может оказаться не такой благоприятной, как нынешняя, говорится в материале.

Ранее глава государственной энергетической компании QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби заявил, что все надежды Евросоюза и европейских стран на то, что им вот-вот удастся окончательно и бесповоротно избавиться от российского газа, беспочвенны. Рано или поздно, но Европе всё равно придётся покупать российский газ.

"К счастью (для них), у них (сейчас) не очень высокий спрос и потребление благодаря тёплой зиме. Но что будет, когда они начнут наполнять свои хранилища, а газа на рынке будет мало до 25-27 годов. Так что, думаю, обстановка какое-то время будет оставаться волатильной", — сказал Саад Шерида аль-Кааби.

А министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи отметил, что "неясная" стратегия многих стран затрудняет для них заключение долгосрочных контрактов, что сильно осложняет работу газовых компаний, которым необходимы крупные инвестиции для увеличения добычи.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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