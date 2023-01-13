Sohu: с замороженными Западом российскими активами происходят странные вещи

Западные страны во главе с США ввели против России многочисленные экономические санкции. В том числе заморозили валютные активы российского Центробанка, 300 миллиардов долларов. Дальнейшая судьба данных средств пока неизвестна, но с ними уже связаны некоторые странности, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Отмечается, что лидеры западных государств неоднократно заявляли о желании передать эти средства Киеву. На Украине эту идею с энтузиазмом поддерживают. Однако начали происходить весьма любопытные вещи, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

С момента блокировки российских счетов прошло уже много месяцев, но с тех пор ситуация не претерпела кардинальных изменений. Миллиарды РФ по-прежнему находятся на Западе.

Зеленский начинает терять терпение. Он регулярно напоминает своим партнёрам на Западе, что они обещали передать Украине замороженные средства, однако реакция Европы и США на его просьбы весьма прохладная, считают китайские эксперты.

По их мнению, с замороженными активами России происходят странные вещи. Запад как будто не хочет расставаться с ними. России их возвращать не намерены, но и Украине они тоже не достанутся.

Отметим, что на Западе и в самом деле дальше разговоров о возможности передачи российских активов Украине дело не идёт. Ссылаются при этом на возможные непредвиденные правовые последствия в случае реализации таких попыток.

Хотя недавно власти Эстонии заявили о намерении разработать механизм изъятия российских активов. В этой стране на счетах заблокированы почти 20 миллионов евро, которые принадлежат гражданам России.

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что введение в ЕС уголовной ответственности за обход санкций ускорит процесс конфискации российских активов (хотя, если называть вещи своими именами, воровства).

По его словам, "введение уголовной ответственности за обход санкций поможет конфисковать активы, которые пытаются скрыть".

"Этот часть наших усилий по направлению таких средств для восстановления Украины… Конечно, будет хорошо, если государства-члены ЕС будут предпринимать шаги в этом направлении", — не забыл похвалить инициативу Эстонии Кристиан Виганд.

К концу января обещают представить общеблоковое соглашение ЕС о том, как распорядиться замороженными резервами Центробанка и активами частных лиц. Помимо резервов ЦБ, Евросоюз также заблокировал активы на сумму около 19 миллиардов евро, принадлежащие российским бизнесменам.

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