InfoBrics: США разозлила хитрость ЮАР с российским кораблём

Хитрость властей Южно-Африканской республики с российским кораблём разозлила Соединённые Штаты, говорится в материале, опубликованном в издании InfoBrics.

Хотя африканские государства не поддерживают санкционное давление Запада на Россию, Вашингтон по-прежнему прилагает усилия, чтобы государства Африки поменяли свою точку зрения.

И примером тому являются события, произошедшие недавно в Южно-Африканской республике.

Недавно министр обороны этой страны Танди Модисе заявила, что Вашингтон угрожает странам Африки, которые ведут сотрудничество с Россией. Её комментарий был связан с тем, как США отреагировали на заход российского грузового корабля Lady R в один из портов ЮАР.

Дело в том, что это судно находится под американскими санкциями. А власти ЮАР не стали сообщать информацию о том, что оно доставило и чем было загружено по прибытии в южноафриканский порт.

В статье отмечается, что власти США требуют своего рода "обоснования" того, почему та или иная страна — в данном случае ЮАР — поддерживает отношения с попавшими под санкции российскими компаниями.

В частности, в Вашингтоне опасаются, что Россия и ЮАР могут вести военное сотрудничество. Власти Южно-Африканской республики пошли на хитрость, не разглашая информацию о грузах. А это не позволяет установить, с какими именно российскими компаниями сотрудничают власти этой африканской страны.

Что мешает Вашингтону ввести санкции за торговлю с теми, кто уже находится в американском санкционном списке.

"Это показывает, что угрозы и принуждение не являются эффективными дипломатическими механизмами. Американские власти, похоже, придерживаются воинственной логики, согласно которой с помощью насилия и шантажа можно получить любые преимущества. Но современный мир движется в другом направлении", — отмечается в материале InfoBrics (перевод "ПолитРоссия").

Отметим, многие иностранные издания отмечают тот факт, что незападные государства в большинстве своём отказываются присоединяться к действиям коллективного Запада против России.

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