СКЦ: число кораблей с продовольствием, идущих с Украины, сократилось почти втрое

Число кораблей, вывозящих продовольствие с Украины в рамках "зерновой сделки" сократилось с сентября с 55 кораблей в неделю до 19, сообщили в Совместном координационном центре.

Кроме того, выходу судов в акватории мешают перебои с электричеством и погодные условия. По СКЦ, сегодня ни одно судно не отправилось с продовольствием в пункты назначения.

"Число судов, отплывающих (с Украины — ред.) за неделю, сократилось с пикового значения в 55 кораблей (на неделе с 19 по 25 сентября) до 19 (на неделе с 5 по 11 декабря)", — сказано в сообщении СКЦ.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас в территориальных водах Турции находится 81 судно. Всего 20 из них вышли с грузом на борту из украинских портов.

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