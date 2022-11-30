Турция стала лидером по закупке "дополнительного" зерна в условиях продовольственной сделки, заявили аналитики. Кроме того, в топ основных бенефициаров вошли южная Корея и Судан.
Так, согласно информации, в топе закупок зерна, которое в рамках сделки собирались направить в голодающие страны, в августе оказались следующие страны:
Что же касается увеличения закупок, то больше всех на "закрома" потратили:
"Зерновая сделка, которая заработала в августе, открыла поставки украинского зерна в Южную Корею, Судан, Иран, Джибути и Ирландию, однако наибольший рост поставок пришёлся на Турцию", — провели аналитику РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованный сообщил, что доволен условиями жизни на передовой.