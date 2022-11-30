Главными бенефициарами "зерновой сделки" стали три страны — среди них Турция

Турция стала лидером по закупке "дополнительного" зерна в условиях продовольственной сделки, заявили аналитики. Кроме того, в топ основных бенефициаров вошли южная Корея и Судан.

Так, согласно информации, в топе закупок зерна, которое в рамках сделки собирались направить в голодающие страны, в августе оказались следующие страны:

Румыния — 25 процентов,

Турция — 16 процентов,

Польша — 9 процентов,

Венгрия — 6 процентов.

Что же касается увеличения закупок, то больше всех на "закрома" потратили:

Турция — 38,8 миллиона долларов,

Италия — 18,3 миллиона долларов,

Германия — 13,5 миллиона долларов,

Ливан -11,5 миллиона долларов,

Испании — 6,4 миллиона долларов.

"Зерновая сделка, которая заработала в августе, открыла поставки украинского зерна в Южную Корею, Судан, Иран, Джибути и Ирландию, однако наибольший рост поставок пришёлся на Турцию", — провели аналитику РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade.

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