Политолог Джаралла: Западу теперь придётся соблюдать условия зерновой сделки

По мнению политолога Владимира Джараллы, после согласия России продлить зерновую сделку Запад будет вынужден учесть интересы российской стороны и гарантировать выполнение договорённостей.

Джаралла напомнил, что 85% украинского зерна было вывезено в страны Евросоюза, однако, согласившись продлить зерновую сделку, Россия "постаралась сбалансировать вывоз продовольствия с Украины", чтобы оно шло в реально нуждающиеся в нём государства.

Эксперт уверен, что Запад в лице лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерреша правильно воспринял посыл РФ и проделал большую работу, постаравшись соблюсти требования Москвы.

"Перед продлением "зерновой сделки" наше руководство показало, что у него в руках есть мощный инструмент, из-за которого сделка в любой момент может быть разорвана. И это произвело нужное впечатление на наших западных партнеров", — сказал Джаралла в беседе с ФАН.

Политолог напомнил, что авторитет Эрдогана и Гутерреша теперь зависит от неукоснительного выполнения условий продуктовой сделки.

"Теперь в случае, если Запад продолжит саботировать российские поставки зерна и удобрений на мировой рынок, неизбежно возникнет вопрос — какова реальная цена личных гарантий генсека ООН и Эрдогана? По сути, теперь от хода реализации "зерновой сделки" зависит их авторитет в мире", — добавил эксперт.