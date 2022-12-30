Компаниям из недружественных стран разрешат продавать российские активы со скидкой 50 процентов

На официальном уровне закреплён дисконт к рыночной оценке российских активов "недружественных" нерезидентов. На практике это означает, что при продаже российских активов такие "недружественные" нерезиденты должны предоставлять существенные скидки, вплоть до 50 процентов.

Весной этого года в ответ на антироссийские санкции была создана система капитального контроля. В частности, она предусматривает проведение сделокс "недружественными" нерезидентами через подкомиссию правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Комиссия имеет полномочия разрешать те или иные транзакции, на которые по умолчанию был наложен запрет указами президента России, напоминает "Интерфакс".

Большинство решений подкомиссии непубличны, лишь некоторые публикуются Минфином в виде выписок из протокола.

Одна из таких выписок была опубликована сегодня. В ней сказано, что на заседании 22 декабря подкомиссия решила при рассмотрении вопросов о выдаче разрешений на отчуждение российских активов лицами, связанными с недружественными государствами, исходить из целесообразности установления нескольких условий.

В частности, цена продажи актива должна предусматривать дисконт к независимой оценке рыночной стоимости в размере не менее 50 процентов.

При этом с таким требованием инвесторы из недружественных стран ранее уже сталкивались. Например, канадская компания Kinross Gold по требованию подкомиссии снизила вдвое согласованную сумму сделки по продаже российских золотодобывающих активов — с 680 млн до 340 млн долларов (сделка была закрыта в июне).

Кроме того, условия транзакции должны предусматривать рассрочку платежа на один-два года и/или обязательство по осуществлению "добровольного направления в федеральный бюджет" не менее десяти процентов от суммы сделки.

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