Ответ на закон о снижении инфляции в США приведёт ЕС к торговой войне

Евросоюз рискует столкнуться с торговой войной, которая развернётся между странами-участницами на фоне ответа на американский закон о снижении инфляции, заявили немецкие аналитики.

Так, ранее президент Джо Байден предложил ряд мер по снижению инфляции в США путём размещения европейского бизнеса на американской территории. Евросоюз назвал подобные шаги недружественными и заявил, что не намерен "отдавать" своих предпринимателей и инвесторов. В противном случае Брюссель предпримет ответные шаги.

"Это взрывоопасная смесь. Франция, в частности, настаивает на решительном европейском ответе, — заявили немецкие аналитики Die Welt*. — Новые протекционистские меры могут привести к тому, что ЕС окажется втянутым в торговую войну с США".

Какие конкретно шаги намерен предпринять Евросоюз, пока неясно. Однако, одним из предложений стало создание блока, который бы координировал вопрос. По мнению аналитиков, подобного Брюссель себе не может позволить, так как финансирование необходимо будет осуществлять при помощи увеличения общего долга ЕС.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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