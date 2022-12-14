В Москве обсудят корпоративную молодёжную политику на следующий год

15 декабря в Москве пройдёт встреча представителей трека Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодёжи с бизнес-сообществом. Темой обсуждения станут вопросы совместной работы с молодёжью для повышения эффективности корпоративной молодёжной политики.

Стоит отметить, что в целях синхронизации деятельности встречи с бизнес-сообществом стали уже традиционными. Крупный бизнес регулярно принимает участие в линейке проектов Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства от Росмолодёжь.Бизнес и Федерального агентства по делам молодёжи. На встрече сотрудники российских корпораций обсудят возможность объединения усилий с государством, чтобы помочь молодёжи реализовать свой потенциал.

В предстоящем событии запланировано участие до 100 представителей ведущих компаний России, среди которых: Почта России, Росатом, Татнефть, Фосагро, Газпром нефть, Сибур, Лукойл, Дом.рф, Промсвязьбанк, Эфко, Уралхим, Российский экспортный центр, РЖД, Роснано (Техноспарк), Россети, Московский метрополитен, РусГидро, Р-Фарм, Аэрофлот, Сбербанк, Банк Открытие, СУЭК, ЕвроХим (СТЭМ Консалтинг), Роскосмос и другие.

В рамках мероприятия пройдёт презентация линейки проектов Федерального агентства по делам молодёжи, а также проектная сессия "Вызовы корпоративной молодёжной политики в крупных компаниях", где модератором выступит Алексей Рвачёв, руководитель трека Росмолодёжь.Бизнес.

Для справки, трек Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) ориентирован на вовлечение молодёжи в профессиональную, предпринимательскую и инновационную деятельность, а также формирование надпрофессиональных навыков у молодых людей. Содействие развитию молодёжного предпринимательства — одно из направлений трека. В сентябре 2021 года была запущена Всероссийская программа по развитию молодёжного предпринимательства. Она включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и даёт возможность всем гражданам России от 14 до 35 лет включиться в экосистему предпринимательства, где каждому молодому человеку предоставлены все ресурсы для развития.