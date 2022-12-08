Global Research: введя потолок цен на нефть, ЕС сам разрушает свою экономику

Введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть приведёт к росту цены на неё на мировом рынке, стоимость топлива из РФ превысит 60 долларов за баррель. Такой прогноз дал Global Research.

Эксперты портала прогнозируют, что когда цена на российскую нефть вырастет, Европа потребует, чтобы цена на топливо из РФ для неё была ниже рыночной, в результате чего поставки нефти в ЕС из России окажутся под угрозой.

"За весь период российская нефть падала ниже 60 долларов только в 31% случаев. В остальных 69% случаев цена была выше 60 долларов. Исходя из этих вероятностей, кажется, что в ближайшие месяцы рыночная цена обычно будет выше 60 долларов. Когда это произойдет, мы потребуем платить меньше рыночной цены, а Россия откажется продавать нам нефть", — сказано в материале.

Эксперты сделали вывод, что введением потолка на российскую нефть европейцы своими собственными руками разрушают свою экономику.

Далее, по мнению экономистов, события могут развиваться по двум сценариям: либо Европе придётся искать альтернативных поставщиков нефти, либо думать, что делать с дефицитом нефти, который, в свою очередь, вызовет нехватку основных товаров в европейских магазинах.

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