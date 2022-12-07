Из-за антироссийского нефтяного эмбарго Венгрия больше не может снабжать население бензином и дизелем по привычным ценам, несмотря на "санкционное исключение", заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
По словам Гуйяша, случило то, чего Венгрия боялась — начались проблемы с поставками топлива.
"Венгрия боролась успешно, но напрасно. Нам удалось получить исключение, но последовало то, чего мы боялись. Вступление санкций в силу… вызывает проблемы в снабжении Венгрии топливом, — заявил глава администрации. — Венгрия больше не может обеспечить венгерские семьи бензином по цене 480 форинтов (74,63 рубля по текущему курсу. — Прим. ред.) на заправках страны".
О проблемах с поставками сообщил один из венгерских регуляторов. После соответствующего письма правительство приняло решение "разморозить" цены на топливо для потребителей. Так, сегодня на венгерских заправках литр бензина стоит уже 641 форинт — 99,66 рубля.
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