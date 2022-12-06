Власти Херсонской области не собираются отбирать гривну у граждан после прекращения её оборота, следует из заявления представителя Общественной палаты РФ, внештатного советника врио губернатора региона Александра Малькевича.
В беседе с ТАСС он отметил, что перед Новым годом Киев будет распространять фейки о принудительном изъятии гривны у мирных жителей.
"Сразу предупреждаем: это не так", — подчеркнул Малькевич.
По его словам, в ряде районов Херсонской области люди по-прежнему пользуются гривной при покупке определённых товаров. Он порекомендовал гражданскому населению потратить украинскую нацвалюту до зимних праздников.
Как пояснил член Общественной палаты РФ, после Нового года гривну можно будет поменять, а власти региона сделают всё, чтобы этот процесс был максимально комфортным.
Ранее Малькевич сообщил, что украинские военные грабят дома учителей и государственных служащих в окрестностях Херсона.
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