ЦБ РФ: курс доллара на 1 декабря понизился до 60,88 рубля

Центральный банк (ЦБ) установил официальные курсы доллара и евро на 1 декабря 2022 года.

Цена за один доллар составляет 60,8803 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,1939 рубля (61,0742 рубля на 30 ноября).

Официальный курс евро — 63,0504 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс евро опустился на 0,3378 рубля (63,3882 рубля на 30 ноября).

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