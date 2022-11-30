Центральный банк (ЦБ) установил официальные курсы доллара и евро на 1 декабря 2022 года.
Цена за один доллар составляет 60,8803 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,1939 рубля (61,0742 рубля на 30 ноября).
Официальный курс евро — 63,0504 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс евро опустился на 0,3378 рубля (63,3882 рубля на 30 ноября).
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.