ЦБ РФ повысил курс доллара на 30 ноября до 61,07 рубля

Центральный банк (ЦБ) установил официальные курсы доллара и евро на 30 ноября 2022 года.

Цена за один доллар составляет 61,0742 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс поднялся на 32,22 копейки (60,7520 рубля на 29 ноября).

Официальный курс евро — 63,3008 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс евро вырос на 8,74 копейки (63,3008 рубля на 29 ноября).

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