Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) установил официальные курсы доллара и евро на 24 ноября 2022 года.
Цена за один доллар составляет 60,5043 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 0,1523 рубля (60,6566 рубля на 23 ноября).
Официальный курс евро — 62,2850 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс евро вырос на 0,1076 рубля (62,1774 рубля на 23 ноября).
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Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.