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ЦБ: курс доллара на 24 ноября понизился до 60,5 рубля

Экономика

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) установил официальные курсы доллара и евро на 24 ноября 2022 года.

Цена за один доллар составляет 60,5043 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 0,1523 рубля (60,6566 рубля на 23 ноября).

Официальный курс евро — 62,2850 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс евро вырос на 0,1076 рубля (62,1774 рубля на 23 ноября).

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Автор: Юлиана Смирнова
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