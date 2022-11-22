ЦБ: курс доллара на 23 ноября понизился до 60,66 рублей

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) установил официальные курсы доллара и евро на 23 ноября 2022 года.

Официальный курс доллара — 60,6566 рублей. По сравнению с предыдущим значением курс доллара понизился на 8,13 копейки (60,7379 рубля на 22 ноября).

Цена за один евро составляет 62,1774 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на на 5,29 копейки (62,1245 рубля на 22 ноября).