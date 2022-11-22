Эксперт Никитина о финансовой защищённости: иметь антикризисный план

Эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алёна Никитина в беседе с Pravda. Ru рассказала, какие меры нужно в первую очередь принять для защиты своей безопасности в период кризиса.

Эксперт уверена, что каждый человек должен иметь на всякий случай свой антикризисный план, даже в хорошие времена, когда кризиса нет.

"То есть план максимального снижения расхода, максимального увеличения доходов на 6 месяцев, максимально экономим, прям вообще, сильно-сильно, но краткосрочно. То есть не стоит думать, что это вот надолго, это всё-таки выбивает людей очень сильно из колеи, но вот 6 месяцев надо очень плотненько прямо сильно-сильно сэкономить, вплоть до того, что я даже всегда советую даже переезжать из своей квартиры куда-то к знакомым, родственникам на дачу, по возможности сдавать квартиру, то есть прямо вот вытаскивать деньги отовсюду, откуда можно достать деньги", — пояснила суть антикризисного плана Никитина.

Второй совет, который дала финансист — пересмотреть все свои активы. Например, если остались какие-то доли родственников, активы, стоит какая-то, например, квартира, ничего с ней нельзя сделать, то есть она стоит такая ни туда, ни сюда, то можно ее сдать, к примеру, объяснила она.

Третий совет — просто сделать личный финансовый план. Специалист посоветовала отключить все эмоции, которые связаны с деньгами, и расписать свой финансовый план на ближайший год. Если ситуация такова, что без кредита не обойтись, эксперт порекомендовала не брать первый попавшийся кредит, сравнить разные предложения, подать заявки в несколько разных банков, и выбрать с более низким процентом. В случае сомнений Никитина посоветовала лишний раз проконсультироваться с юристом, чтобы потом не потерять в десятки раз больше за навязанные ненужные услуги.

Никитина советует понемногу откладывать деньги, отметив, что сумма в данном случае напрямую зависит от дохода — чем он выше, тем больше можно безболезненно отложить. Однако регулярно откладывать хотя бы чуть-чуть получится у кажлого, уверена финансист.

"Я всегда за то, чтобы начинать хотя бы с минимальной суммы. Если не получается, то хотя бы 500 рублей-тысячу рублей, а там дальше потихонечку, минимум 10% получается у всех откладывать", — добавила Никитина.