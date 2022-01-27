Жить по средствам, не переходить на макароны и гречку за неделю до зарплаты, не залезать в кредиты — можно. Для этого, конечно, стоит обучиться модной сейчас финансовой грамотности, освоить еще более модный ФинЗОЖ, но начать стоит с совсем простых вещей. Точнее, они только кажутся такими, а на самом деле, наверное, сложнее всего. Потому что понадобится довольно многое изменить в себе. О том, как грамотно распределять семейный бюджет, рассказал читателям Pravda.Ru вице-президент агентства КРОС Максим Кваша.
Первое, что вам понадобится, — дисциплина. Много. И сразу. Вообще, все, что про деньги, — это про дисциплину.
Второе — ведите личный бюджет. Важно записывать все доходы и расходы. В тетрадку, файл, специальное приложение — кому что удобнее. Месяцами и годами. Некоторые делают это всю жизнь. Удивительным образом, одно это помогает очень серьёзно экономить — в среднем 10-20% расходов, а некоторым особо расточительным гражданами и больше.
Обнаруживаются те траты, из-за которых раньше деньги "утекали сквозь пальцы", возникает привычка пристальнее следить за ценами, вообще контролировать расходы.
Но записывать недостаточно. Бюджет надо регулярно анализировать. Обнаруживается разное:
В идеале, конечно, в голове должен вырасти внутренний калькулятор, но можно пользоваться и внешним. Но постоянно.
При этом стоит помнить правило "Трех Р":
Не такая уж и простая задача.
Надо научиться сберегать много и надолго. Самая большая финансовая цель в жизни человека — благополучная старость. Чтобы не положить зубы на полку через несколько десятилетий, нужно иметь сбережения в примерно 10 годовых доходов. Для среднего россиянина это примерно 5 млн рублей, для москвича — 10, с учетом инфляции сумма будет гораздо выше.
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