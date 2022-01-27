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Автор Ирина Гусакова

Как научиться жить по средствам

Общество » Практика

Жить по средствам, не переходить на макароны и гречку за неделю до зарплаты, не залезать в кредиты — можно. Для этого, конечно, стоит обучиться модной сейчас финансовой грамотности, освоить еще более модный ФинЗОЖ, но начать стоит с совсем простых вещей. Точнее, они только кажутся такими, а на самом деле, наверное, сложнее всего. Потому что понадобится довольно многое изменить в себе. О том, как грамотно распределять семейный бюджет, рассказал читателям Pravda.Ru вице-президент агентства КРОС Максим Кваша.

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Почему бюджет надо анализировать

Первое, что вам понадобится, — дисциплина. Много. И сразу. Вообще, все, что про деньги, — это про дисциплину.

Второе — ведите личный бюджет. Важно записывать все доходы и расходы. В тетрадку, файл, специальное приложение — кому что удобнее. Месяцами и годами. Некоторые делают это всю жизнь. Удивительным образом, одно это помогает очень серьёзно экономить — в среднем 10-20% расходов, а некоторым особо расточительным гражданами и больше.

Обнаруживаются те траты, из-за которых раньше деньги "утекали сквозь пальцы", возникает привычка пристальнее следить за ценами, вообще контролировать расходы.

Но записывать недостаточно. Бюджет надо регулярно анализировать. Обнаруживается разное:

  • мы платим за сервисы, которыми не пользуемся,
  • регулярно сильно переплачиваем за разные товары и услуги, вредные привычки — в итоге такие мелочи, типа пачки сигарет в день, в сумме "влетают в копеечку", за год накопится на полноценный отпуск.

В идеале, конечно, в голове должен вырасти внутренний калькулятор, но можно пользоваться и внешним. Но постоянно.

мелочь, монеты, деньги, зарплата

Лайфхаки от эксперта: как научиться экономить

  1. Выучить фразу: "это мне дорого, это мне не по карману". Дураки обидятся, умные поймут. Кстати — сразу выигрыш, возможно, не только финансовый, дураки иногда очень дорого обходятся.
  2. Перестать гнаться за показным. Отказаться от демонстративного потребления. Обычный смартфон делает примерно то же, что и последняя модель айфона, а стоит в разы дешевле.
  3. Понять, наконец, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Очень помогает не поддаваться на трюки мошенников и чересчур агрессивных продавцов.
  4. Не ходить в магазин голодным. Вечно покупаешь не то, слишком много, потом половину выбрасываешь.
  5. Спрятать кредитную карту подальше. Она для тех, у кого в голове не только калькулятор, но и внутренний прапорщик. Остальных — провоцирует на вечный перерасход.
  6. Разобраться с кредитами. Их — по возможности — погасить. Сначала — самые дорогие и короткие, потом длинные, со ставками пониже. Ну и, конечно, никогда не допускать просрочек, за ними следуют пени, штрафы, испорченная кредитная история, необходимость перезанимать по еще более высоким ставкам. Верный путь в долговую яму, в общем.
  7. Важно научиться сберегать. Сначала создать подушку безопасности, 3-6 зарплат на черный день, кому-то, возможно, и больше. Она защитит от финансовых неприятностей, да и просто голодовки. Всякое бывает: потеря работы, болезни, аварии, непредвиденные срочные расходы.

При этом стоит помнить правило "Трех Р":

  • регулярность сбережений,
  • реальная доходность накоплений,
  • разумный риск вложений.

Не такая уж и простая задача.

Надо научиться сберегать много и надолго. Самая большая финансовая цель в жизни человека — благополучная старость. Чтобы не положить зубы на полку через несколько десятилетий, нужно иметь сбережения в примерно 10 годовых доходов. Для среднего россиянина это примерно 5 млн рублей, для москвича — 10, с учетом инфляции сумма будет гораздо выше.

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Как вести семейный бюджет в условиях кризиса
Куратор: Наталия Красовская
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