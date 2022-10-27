Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Эксперт об энергетическом кризисе в Европе: "Ни экологии, ни энергетики"
Фетисов: речь Путина на Валдайском форуме можно приравнять к его Мюнхенской речи
Кадыров припомнил Лапину сдачу Лимана: "Умудрился открыть брешь для противника"
В Белогоровке по боевикам ВСУ безостановочно работает артиллерия РФ
ВСУ бьют по энергетической инфраструктуре ДНР
Sohu: Россия ответила контратакой на провокации НАТО, командовал Путин
Путин: США пока не догнали РФ в создании гиперзвукового оружия
В офисе президента Украины отреагировали на речь Путина: "Буря наступает"
Путин назвал бредом обвинения Украины, что Россия обстреливает ЗАЭС

Экс-советник ЦРУ Рикардс: золотой запас России имеет уникальную особенность

Экономика

Золотой запас России имеет уникальную особенность по сравнению с резервами стран Группы семи (G7), считает бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

Экс-советник ЦРУ Рикардс: золотой запас России имеет уникальную особенность

Он считает, несмотря на то, что золото отошло на второй план, оно продолжает оставаться мощным финансовым активом.

Джеймс Рикардс отметил, что США обладают крупнейшим золотым запасом в мире, их резервы оцениваются в 8133 тонны. Также большое большое количество золота есть в распоряжении Германии, Италии и Франции.

Но настоящей золотой державой, по мнению Джеймса Рикардса, является Россия. Её золотой запас составляет 2295 тонн золота, что далеко не рекордный показатель, однако из расчета на её ВВП это просто огромная цифра. Таким образом, РФ является настоящей золотой державой в сравнении со странами Группы семи, говорится в статье Рикардса, опубликованной в издании The Daily Reckoning (перевод "ПолитРоссия").

Золото продолжает оставаться самой мощной и надёжной формой обеспечения финансовых систем государств. Хотя многие из них отказываются публично признавать этот факт, так как он отбрасывает тень на их национальные валюты, говорится в статье. И одним из таких государств являются США, поскольку их благополучие во многом основано на влиянии доллара.

Джеймс Рикардс считает, что в ближайшие годы стоимость золота резко возрастёт. Он прогнозирует, что за одну унцию будут давать десять тысяч долларов, а то и больше.

Кроме того, преимуществом золота является его надёжность. Его невозможно "заморозить" на счетах и невозможно отследить его потоки, говорится в статье Джеймса Рикардса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Куликов
Популярное
Мир. Новости мира
США готовятся: "Русские увидят ядерные грибы и вдохнут свой пепел"

Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.

США готовятся: "Русские увидят ядерные грибы и вдохнут свой пепел"
В Днепропетровске ударом ВС РФ поражена войсковая часть ВСУ
Силовые структуры
В Днепропетровске ударом ВС РФ поражена войсковая часть ВСУ
Мир. Новости мира
VA: США могут избавиться от президента Зеленского после компромисса с Россией
Мир. Новости мира
Коц: Пентагон перебросил на границу с Украиной элиту американской армии
Анжела Якубовская Ирина Мирошниченко: за моим успехом стоит огромный труд Анжела Якубовская Людмила Черткова Вашингтон в ярости: саудиты сорвали "секретную" нефтяную сделку Людмила Черткова Любовь Степушова Послание Сунаку: "друзья" Украины во власти долго не удерживаются Любовь Степушова
Силовые структуры
Стремоусов: заявления Киева о накоплении сил для атаки на Херсон — ложь
Мир. Новости мира
Полковник Макгрегор о первых признаках поражения США на Украине: "Уже на краю"
Президент РФ Путин готовится к решающей схватке с ВСУ после условного затишья
Силовые структуры
Президент РФ Путин готовится к решающей схватке с ВСУ после условного затишья
Последние материалы
В Белогоровке по боевикам ВСУ безостановочно работает артиллерия РФ
ВСУ бьют по энергетической инфраструктуре ДНР
Sohu: Россия ответила контратакой на провокации НАТО, командовал Путин
Путин: США пока не догнали РФ в создании гиперзвукового оружия
В офисе президента Украины отреагировали на речь Путина: "Буря наступает"
Путин назвал бредом обвинения Украины, что Россия обстреливает ЗАЭС
Путин: только РФ, создавшая Украину, могла быть гарантом её суверенитета
Плазма - главный строительный материал Вселенной
Путин обвинил Запад в расколе народов России и Украины: "Один народ"
Путин назвал экс-премьера Британии Лиз Трасс "девушкой немного не в себе"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников