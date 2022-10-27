Экс-советник ЦРУ Рикардс: золотой запас России имеет уникальную особенность

Золотой запас России имеет уникальную особенность по сравнению с резервами стран Группы семи (G7), считает бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

Он считает, несмотря на то, что золото отошло на второй план, оно продолжает оставаться мощным финансовым активом.

Джеймс Рикардс отметил, что США обладают крупнейшим золотым запасом в мире, их резервы оцениваются в 8133 тонны. Также большое большое количество золота есть в распоряжении Германии, Италии и Франции.

Но настоящей золотой державой, по мнению Джеймса Рикардса, является Россия. Её золотой запас составляет 2295 тонн золота, что далеко не рекордный показатель, однако из расчета на её ВВП это просто огромная цифра. Таким образом, РФ является настоящей золотой державой в сравнении со странами Группы семи, говорится в статье Рикардса, опубликованной в издании The Daily Reckoning (перевод "ПолитРоссия").

Золото продолжает оставаться самой мощной и надёжной формой обеспечения финансовых систем государств. Хотя многие из них отказываются публично признавать этот факт, так как он отбрасывает тень на их национальные валюты, говорится в статье. И одним из таких государств являются США, поскольку их благополучие во многом основано на влиянии доллара.

Джеймс Рикардс считает, что в ближайшие годы стоимость золота резко возрастёт. Он прогнозирует, что за одну унцию будут давать десять тысяч долларов, а то и больше.

Кроме того, преимуществом золота является его надёжность. Его невозможно "заморозить" на счетах и невозможно отследить его потоки, говорится в статье Джеймса Рикардса.