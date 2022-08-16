В КНР на диаграмме показали, сколько стран ввели санкции против РФ

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь наглядно показал число стран, которые ввели антироссийские санкции. Диаграмму он опубликовал в социальных сетях.

На графике видно, что только 15% стран применили к России санкционные меры воздействия, остальные же 85% не включились в экономическую борьбу против России.

"Только большинство представляет международное сообщество", — написал под диаграммой Лицзянь.

Представитель КНР уже прибегал к созданию диаграмм. Он публиковал изображение с населением населением стран, входящих в коалицию БРИКС и G7. Лицзянь обратил внимание на то, что страны "Большой семерки" с населением в 777 миллионов человек проигрывают объединению, за которым стоит 3,2 миллиарда человек.

Он отметил, что в западной прессе неверно истолковывают понятие "международное сообщество". Учитывается при этом только Европа, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, США и Канада.

Ранее сообщалось, что Китай ввёл санкции против замминистра транспорта Литвы после визита на Тайвань.