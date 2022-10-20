Аналитик Юшков о создании турецкого хаба: имеет смысл, если ЕС купит газ РФ

Газовый хаб через Турцию будет иметь смысл, если Евросоюз готов закупать голубое топливо у России, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, пока не будет чётких договорённостей с европейцами, идти на такой шаг не стоит.

"Сейчас нужно согласовать позицию с Турцией, а дальше неизбежно должны последовать диалоги с европейским бизнесом, не с политиками. Опять же, при посредничестве Турции", — пояснил аналитик в беседе с Радио 1.

Юшков уточнил, что все переговоры должны пройти до открытия газового хаба "на берегу" с чётко обозначенными временными границами.

"Европейцы даже через несколько лет захотят покупать российский газ. Потому что на строительство новых газопроводов понадобится три-четыре года. Это, в свою очередь, тоже опасно, потому что далеко не факт, что ЕС будут покупать у нас газ", — резюмировал аналитик.