Аналитик Беляев: локомотивом развития мировой экономики будет Юго-Восточная Азия

Для России открываются очень хорошие экономические перспективы в юго-восточноазиатском регионе, считает экономист-аналитик Михаил Беляев.

Государства, расположенные в Юго-Восточной Азии, всё ещё часто по привычке называют "странами второго эшелона". Однако они уже давно демонстрируют уверенный комплексный экономический рост благодаря тесным региональным торгово-экономическим связям. Такой подход позволит региону в будущем стать локомотивом мировой экономики. И это открывает выгодные перспективы для России, уверен экономист.

"Индонезия, Вьетнам, Малайзия, Филиппины — это те страны, которые, если не будет никаких потрясений, могут в совокупности послужить локомотивом развития мировой экономики", — приводит его слова NEWS.ru.

России имеет смысл взаимодействовать с регионом в целом, а не с отдельными государствами, поскольку "центр силы" уже переместился в Юго-Восточную Азию, добавил Беляев.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, отметил, что мир становится по-настоящему многополярным.