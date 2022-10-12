По мнению главы компании "Газпром" Алексея Миллера, он не видит большого смысла в восстановлении повреждённого в результате диверсии "Северного потока".
Миллер пояснил, что турбины, необходимые для его функционирования, всё равно не работают.
"На сегодняшний день надо понимать, что нет ответа на вопрос, как и зачем восстанавливать нитки "Северного потока — 1", если двигатели станции "Портовая" находятся в нерабочем состоянии", — сказал глава "Газпрома", выступая на Российской энергетической неделе.
Российская энергетическая неделя стартовала в Москве 12 октября. Она продлится до 14 октября.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.