Миллер не видит смысла восстанавливать "Северный поток"

По мнению главы компании "Газпром" Алексея Миллера, он не видит большого смысла в восстановлении повреждённого в результате диверсии "Северного потока".

Миллер пояснил, что турбины, необходимые для его функционирования, всё равно не работают.

"На сегодняшний день надо понимать, что нет ответа на вопрос, как и зачем восстанавливать нитки "Северного потока — 1", если двигатели станции "Портовая" находятся в нерабочем состоянии", — сказал глава "Газпрома", выступая на Российской энергетической неделе.

Российская энергетическая неделя стартовала в Москве 12 октября. Она продлится до 14 октября.