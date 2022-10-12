Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Миллер: в ЕС террористический акт на "Северных потоках" назвали "саботажем"
Минобороны: ВС России уничтожили более 70 солдат ВСУ на Криворожском направлении
Психолог Бенетт: родители должны помочь детям побороть стресс на фоне СВО
Раскрыт секрет видеообращений Зеленского: благословенный хромакей
Минобороны: ВС РФ не позволили ВСУ перебросить резервы под Херсоном
Генерал МЧС: взрывчатка в фуре на Крымском мосту могла быть обёрнута плёнкой
Путин: Россия никому не отказывает в поставках энергоресурсов
Российские войска уничтожили штаб "Правого сектора"* в ходе спецоперации
Минобороны: ВС РФ не позволили украинским военным форсировать реку Жеребец

Миллер не видит смысла восстанавливать "Северный поток"

Экономика

По мнению главы компании "Газпром" Алексея Миллера, он не видит большого смысла в восстановлении повреждённого в результате диверсии "Северного потока".

Миллер пояснил, что турбины, необходимые для его функционирования, всё равно не работают.

"На сегодняшний день надо понимать, что нет ответа на вопрос, как и зачем восстанавливать нитки "Северного потока — 1", если двигатели станции "Портовая" находятся в нерабочем состоянии", — сказал глава "Газпрома", выступая на Российской энергетической неделе.

Российская энергетическая неделя стартовала в Москве 12 октября. Она продлится до 14 октября.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская
Популярное
Силовые структуры
Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины

По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.

Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины
Прохватилов заявил, что РФ ждут последствия в случае уничтожения спутников НАТО
Мир. Новости мира
Прохватилов заявил, что РФ ждут последствия в случае уничтожения спутников НАТО
Силовые структуры
Рано утром ракеты ВКС РФ ударили по целям в Запорожье, Николаеве и Одессе
Силовые структуры
Марочко: в рядах ВСУ наблюдаются упаднические настроения после ударов РФ
Людмила Черткова Дилемма гегемона: дружить с королями или "любить" Украину Людмила Черткова Любовь Степушова ГЛОНАСС: Россия выходит в Латинскую Америку с новейшими технологиями Любовь Степушова Сергей Лебедев Советский "принц" и первая леди США: удивительная история из 1970-х Сергей Лебедев
Общество
Песков: в Кремле не рассматривают идею запрета выезда из РФ военнообязанных
Силовые структуры
Боевики ВСУ покинули Волчанск и выдвинулись в юго-восточном направлении
Ракеты ВКС РФ уничтожили Шепетовский ж/д узел и ремзавод в Хмельницкой области
Силовые структуры
Ракеты ВКС РФ уничтожили Шепетовский ж/д узел и ремзавод в Хмельницкой области
Последние материалы
Генерал МЧС: взрывчатка в фуре на Крымском мосту могла быть обёрнута плёнкой
Миллер не видит смысла восстанавливать "Северный поток"
Путин: Россия никому не отказывает в поставках энергоресурсов
Российские войска уничтожили штаб "Правого сектора"* в ходе спецоперации
Минобороны: ВС РФ не позволили украинским военным форсировать реку Жеребец
Путин процитировал американского экономиста Фридмана
Кедми заявил, что Россия блестяще выполнила незаметную цель СВО на Украине
Миллер: благополучие ФРГ полностью зависело от дешёвых нефти и газа из РФ
Политтехнолог: диверсия на "Северных потоках" — это психотерапия для Европы
В театре "Школа современной пьесы" — "Ангелы вышли покурить"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников