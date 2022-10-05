Белый дом разочарован: ОПЕК+ встала на сторону России

В Вашингтоне прокомментировали сегодняшнее решение стран-участниц соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, "очевидно, что ОПЕК+ встала на сторону России после сегодняшнего заявления", сообщает РИА "Новости".

Карин Жан-Пьер, данное решение было принято в то время, когда "мировая экономика реагирует" на проводимую Россией спецоперацию на Украине. А потому, по её словам, решение ОПЕК+ окажет влияние на страны с низким и средним уровнем дохода.

Пресс-секретарь Белого дома ушла от прямого ответа на вопрос, является ли Саудовская Аравия надёжным партнером США в связи с данным решением ОПЕК+.

Очевидно, что власти США отреагировали на решение ОПЕК+ с плохо скрываемым раздражением. Ранее телеканал CNN сообщил, что американские чиновники пытались уговорить Кувейт, Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты не поддерживать сокращение добычи нефти. Однако эти уговоры не увенчались успехом.

Для администрации Джо Байдена происходящее важно ещё и с точки зрения выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре. Избирать будут полный состав палат представителей и треть сената. И рост цен на бензоколонках это отнюдь не то, что поможет демократической партии выиграть выборы. Учитывая, что уровень поддержки самого Джо Байдена на достаточно низком уровне.

Ещё один момент, на который стоит обратить внимание — фраза пресс-секретаря Белого дома о влиянии нынешнего решения ОПЕК+ на страны с низким и средним уровнем дохода. То есть она просто подтвердила, что богатые страны будут попросту перекупать нефть, даже по завышенным ценам. То есть примерно также, как сейчас происходит на газовом рынке.

Отметим также, что заявление насчёт того, что "ОПЕК+ встала на сторону России" скорее опять-таки свидетельство раздражения США. Поскольку это не Россия в одиночку настояла на сокращении добычи нефти. Такое едва ли удалось бы, если б другие страны, входящие в соглашение, не были согласны с этой идеей. А в ОПЕК+, напомним, входят 23 государства.