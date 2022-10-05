Администрация президента США Джо Байдена намерена отговорить участников ОПЕК+ от решения уменьшить объём производства сырой нефти.
"За последние несколько дней влиятельные агенты энергетического, финансового и интернационального направлений Джо Байдена втянуты в лоббирование со своими иностранными сотрудниками в союзных странах", — передает CNN.
Так, согласно информации, речь идёт о государствах Ближнего Востока:
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