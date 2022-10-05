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США наращивают импорт товаров из России. Санкции работают?

Экономика

Соединённые Штаты по итогам августа заметно увеличили импорт товаров из России. По сравнению с июлем на 7,7%, до 522,1 миллиона долларов США.

США наращивают импорт товаров из России. Санкции работают?

По данным американского бюро статистики, в июле объём импорта из России в США составлял 484,8 миллиона долларов, сообщает РИА "Новости".

При этом экспорт товаров из США в Россию сократился на 19% в августе по сравнению с июлем и составил 66,8 миллиона долларов.

Всего с января по август 2022 года США импортировали из РФ товаров на 12,1 миллиарда долларов, а экспортировали в РФ — на 1,3 миллиарда долларов.

Напомним, Вашингтон был инициатором многочисленных санкций в отношении нашей страны, в самых разных секторах — от финансового до поставок различной техники и оборудования. В частности, США заблокировали импорт нефти и нефтепродуктов из РФ, на долю которых приходилось около 60% импорта, морепродуктов и алмазов.

По показателям импорта своих товаров в США РФ занимает 27-е место, по объёму экспорта американских товаров — находится на 67-м месте.

Некоторые поставки из России по-прежнему имеют большое значение для Соединённых Штатов. В частности, речь о никеле, палладии, платине.

Кроме того, следует упомянуть поставки топлива для американских АЭС, на которые Вашингтон не распространяет ограничения, поскольку это может стать причиной серьёзных проблем в американской энергетической сфере.

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Автор: Антон Куликов
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