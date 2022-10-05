Иностранные компании-производители семян, которые не так давно объявляли об уходе с российского рынка, делают всё возможное, чтобы вернуться обратно. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
Министр добавил, что для возобновления работы на рынке РФ эти компании в числе прочего используют возможности параллельного импорта.
"В этом году ряд зарубежных компаний ушел с нашего рынка. Сейчас они пытаются вернуться в том числе через параллельный импорт для того, чтобы продолжать работать в России", — сказал Патрушев в рамках выставки "Золотая осень".
Патрушев признал превосходство иностранных производителей незерновых культур, добавив, что российские селекционеры постепенно навёрстывают упущенное.
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