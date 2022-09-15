Экономист Ведута рассказала об опасности криптовалют для государств

Экономист Елена Ведута заявила, что криптовалюта — криминальный финансовый инструмент, направленный на разрушение государства в угоду корпорациям.

По её словам, Биткоин, Эфириум и другие популярные криптовалюты — это спекулятивный финансовый инструмент, который не подкреплён никаким обращением товаров на потребительском рынке. Чем больше таких инструментов, тем больше фиктивных денежных средств, за которыми не стоит производство товаров.

Ведута отметила, что криптовалюты - не цифровые деньги, выпускаемые государством, поскольку их производят корпорации для ухода от налогообложения.

"Если вспомнить даже Гитлера, то он как думал и делал: если хочешь уничтожить страну, то пускай в нее чужие деньги", — сказала экономист в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она добавила, что криптовалюты подрывают основы нацбезопасности государств.