Минфин и Банк РФ призвали разрешить расчёты в криптовалюте за пределами страны

Заместитель руководителя Минфина РФ Алексей Моисеев сообщил, что ведомство и Центробанк изменили позицию по поводу легализации цифровой валюты. По мнению чиновников, её использование при трансграничных расчётах нужно признать законным.

"С одной стороны, важно дать людям возможность, с другой — контролировать процесс, чтобы не было отмывания, оплаты наркотиков и так далее", — отметил замглавы министерства, передаёт "Россия-24".

Ранее председатель совета Союза потребителей финансовых услуг Игорь Костиков в разговоре с Pravda.Ru сказал, что криптовалюта не является угрозой для рубля. Как объяснил специалист, "цифровое золото" не принимает участие в обращении.