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Путин спрогнозировал небольшой спад в экономике РФ до конца года

Экономика

В ходе пленарной сессии ВЭФ до конца текущего года экономику РФ ожидает небольшой спад, в пределах 2 процентов или чуть больше. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ.

Лидер страны подчеркнул, что, вопреки прогнозам, спад будет незначительным.

"Предрекали, что будет очень большой спад экономики, ВВП. Этого не случится — спад будет, но незначительный — где-то два — два с небольшим процента", — сказал Путин.

По словам президента, власти при помощи продуманных мер смогли выправить положение, не дав случиться самому худшему.

6 сентября глава министерства экономики Максим Решетников дал свой прогноз касательно снижения ВВП на 2022 год — 2,9%. В следующем году, по мнению министра, ситуация улучшится, и падение ВВП составит лишь 0,9%.

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Автор: Светлана Нерадовская
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